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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

09.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:50
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara , Ege , Batı Akdeniz , İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Ekonomi
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