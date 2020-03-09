Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.
09.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:50
Marmara , Ege , Batı Akdeniz , İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Meteorolojiden sağanak uyarısı
Etiketler : İç Anadolu, Marmara, Akdeniz, Ege, Ekonomi
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