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Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay'da bu akşam sağanak bekleniyor. Kars çevresinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

10.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:32

Meteoroloji yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

8 İLE YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum , Ağrı , Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ile akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebilir. Kars çevresinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 2, Erzurum'da 1 olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ekonomi
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