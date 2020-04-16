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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde bu akşam sağanak bekleniyor.

16.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:04
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum , Kars , Ağrı ve Iğdır çevrelerinde bu akşam sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Artvin, Kars, Ekonomi
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