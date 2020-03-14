Meteorolojiden sağanak ve kar erimesi uyarısı
Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevki) ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Gümüşhane, Hakkari ve Van çevrelerinde bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar,...
14.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:56
Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz , Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevki) ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Gümüşhane, Hakkari ve Van çevrelerinde bugün akşam saatlerinden yarın akşama kadar, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevki) ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Gümüşhane, Hakkari ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimelerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin (Toroslar Mevki) ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Adana, Gümüşhane, Hakkari ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimelerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Akdeniz, Karadeniz, Hakkari, Van, Ekonomi
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