Meteorolojiden Sağanak ve Kar Uyarısı

Ege
ve Batı Akdeniz
kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari
çevrelerinde yoğun kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara
'nın güneyi, Trakya
, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli
, Sakarya
, Bolu
ve Düzce
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Doğu Karadeniz,Hakkari,Akdeniz,Ege
16 Aralık 2018 Pazar 20:09