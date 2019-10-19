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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

19.10.2019 13:44Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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