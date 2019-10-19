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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

19.10.2019 19:52Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç
kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Ekonomi

Kaynak: AA

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