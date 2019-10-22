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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

22.10.2019 12:32Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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