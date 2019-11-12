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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis bekleniyor.

12.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:32Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
, Muğla ve 'ın kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı ve Orta 'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz, İzmir, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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