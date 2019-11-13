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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinde bu akşamdan itibaren yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

13.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:54Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
, ve çevreleri ile Çanakkale ve 'nın batı kesimlerinde bu akşamdan itibaren yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinde bu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Manisa, Muğla, Aydın, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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