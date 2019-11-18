Haberler » Güncel » Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı - Haber

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Edirne çevrelerinde sağanak, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

18.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:04Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
çevrelerinde sağanak, , Batı ve Orta 'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
00:36 Otomobilin kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:34 Ürdün'den ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri kararı" konusunda uyarı
00:33 Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:44:16