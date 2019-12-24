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Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Samsun ve çevresi, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisine girecek.

24.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:02 Meteorolojiden Samsun için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
ve çevresi, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisine girecek.
Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, Samsun ve çevresinde güneyli yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde ise kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Kuvvetli rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşların açık alanda ateş yakmaması konusunda dikkatli olunması istendi.
Meteorolojinin internet sitesinden ve mobil uygulamadan, güncel meteorolojik tahmin ve uyarılar takip edilebiliyor.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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