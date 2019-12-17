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Meteorolojiden sis uyarısı

İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren 3 gün gece ve sabah saatlerinde yoğun sis görülmesi bekleniyor.

17.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10Meteorolojiden sis uyarısı
İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve 'nın güneyinde yarından itibaren 3 gün gece ve sabah saatlerinde yoğun sis görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri İç ve Doğu Anadolu ile Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görülecek.
Vatandaşların ve yetkililerin, görüş mesafesindeki azalma sebebiyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Trakya Bölgesi, Marmara, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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