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Meteorolojiden sis uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 3 gün boyunca yoğun sisin etkili olacağı bildirildi.

17.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:31Meteorolojiden sis uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 3 gün boyunca yoğun sisin etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde, özellikle perşembe günü uzun süreli ve yoğun olmak üzere, gece ve sabah saatlerinde sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Yapılan açıklamada yoğun sisin etkisini 20 Aralık Cuma günü öğle saatine kadar devam ettireceği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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