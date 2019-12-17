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Meteorolojiden "sis" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "sis" uyarısında bulunuldu.

17.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:23Meteorolojiden
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "sis" uyarısında bulunuldu.

Valiliğinde yapılan açıklamada, yurt genelinde yüksek basıncın etkili olduğu belirtildi.

Sisin cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17.12.2019 tarihinden 20.12.2019 tarihine kadar yurdumuz üzerinde bulunan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeni ile bölge genelinde görülen sis hadisesinin cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere etkili olacağı tahmin edilmektedir. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur." - KARABÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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