Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı: Perşembe Günü Balkanlardan Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor. Yapılan tahminlere göre, tüm yurt Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

GÜNEY VE DOĞU KESİMLER HAFTA BOYUNCA KAR YAĞIŞLI

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ RİSKİNE KARŞI "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

SICAKLIKLAR 6-10 DERECE DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

YARIN ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA