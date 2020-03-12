Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısında bulundu.
12.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle oluşacak hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, ülkenin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının bugün akşam saatleri ile yarın sabah saatleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle oluşacak hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz, Güncel
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