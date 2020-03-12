Menü
Haberler ›› Güncel ››Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı - Güncel

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiği belirtilerek bölgedeki kentler için uyarılarda bulundu.

12.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:32
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı beklendiği belirtilerek bölgedeki kentler için uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen toz taşınımının cuma sabahına kadar etkili olacağı kaydedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısıyla Doğu Akdeniz'de beklenilen toz taşınımı nedeniyle uyarılarda bulunuldu. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'deki Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'da etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle tedbirli olunması istendi. Açıklamada, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı Güncel
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı