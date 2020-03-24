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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

24.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:36
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Hatay , Gaziantep , Kilis ve Şanlıurfa çevreleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin Güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımının, bugün akşam ve gece saatlerinde söz konusu iller ve çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Güncel

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