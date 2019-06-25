25.06.2019 17:55
Haberler » Güncel » Haber

Meteorolojiden Trakya'ya "güneş çarpması" uyarısı

Meteorolojiden Trakya

Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.
Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ 'da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Tekirdağ , Trakya Bölgesi , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:19 Bolu'da tutuklu ve hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi
18:19 SİLİVRİ'DE 6 DÖNÜMLÜK BUĞDAY TARLASI YANDI
18:19 Darbederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
18:19 ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
18:19 İkizlerden LGS'de Türkiye derecesi...Karadağ kardeşler LGS'de birinci ve ikinci oldu
18:18 Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
18:18 Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası