Meteorolojiden Uyarı

Malatya
, Elazığ
, Tunceli
, Bingöl
ve Adıyaman
için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında 2-3 derecelik artış tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Söz
konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Bingöl,Tunceli,Elazığ,Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:08