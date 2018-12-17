Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Muğla
, Aydın
ve Antalya
çevrelerinde yarın yer yer kuvvetli yağış, Kars
, Ardahan
, Hakkari
ve Van
'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye
genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara
, Ege
, Akdeniz
ve İç Anadolu'nun batısıyla Karaman
, Bolu
, Düzce
, Zonguldak
, Karabük
, Bartın
, Kars, Ardahan, Hakkari, Van, Gaziantep
, Kilis
ve Adıyaman
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor.
Batı Akdeniz'de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Van,Hakkari,Ardahan,Kars
Kaynak: AA