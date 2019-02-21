Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Trakya
, Doğu Akdeniz
, Güneydoğu Anadolu
ile bazı illerde yağmur, Bitlis
ve Hakkari
çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye
genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul
, Çanakkale
, Antalya
, Trabzon
, Rize
, Artvin
ve Şırnak
çevreleriyle Isparta
'nın güney ve Burdur
'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor.
İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bitlis, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Trakya Bölgesi, Güncel
Kaynak: AA