Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri, Sivas
çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Eskişehir
, Sivas, Tokat
ve Ordu
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yağışların, Hatay
ve Osmaniye
çevreleri ile Adana
'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Sivas, Güncel
Kaynak: AA