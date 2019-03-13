Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
( Ankara
, Kırıkkale
ve Çankırı
dışında), Orta
ve Doğu Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri ile Muğla
, Kastamonu
, Karabük
ve Sinop
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesi ile Mersin
kıyılarında (Mersin, Tarsus
, Anamur
, Bozyazı
, Aydıncık
, Silifke
, Erdemli
), yarın öğle saatlerinden sonra Şırnak
ve Hakkari
çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Marmara
ile iç kesimlerde, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğeryerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey vekuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, GüneydoğuAnadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney vegüneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınaşeklinde eseceği bekleniyor.
Erdemli, Antalya, Güneydoğu Anadolu, Güncel
Kaynak: AA