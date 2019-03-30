Meteorolojiden Yağış Uyarısı

Türkiye
genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz
, İç Anadolu
'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri ile Antalya
ve Ordu
çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kıyı kesimler ve GüneydoğuAnadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya
, Elazığ
ve Şırnak
çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari
çevreleri ileŞırnak'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğubölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
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Kaynak: AA