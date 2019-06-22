Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege , Batı Akdeniz 'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz , İç Anadolu , Batı Karadeniz 'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne , Bilecik , Sinop , Gaziantep , Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Yağışların, Konya , Karaman , Niğde , Aksaray , Nevşehir , Kayseri , Kırşehir , Samsun çevreleriyle Ankara 'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu 'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını , yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.