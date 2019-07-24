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Meteorolojiden yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

24.07.2019 19:37 Meteorolojiden yağış uyarısı
Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu
kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli
olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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