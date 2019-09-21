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Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

21.09.2019 18:46Meteorolojiden yağış uyarısı
Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in
kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın
güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir

değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Sinop, Ekonomi

Kaynak: AA

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