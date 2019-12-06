Haberler » Güncel » Meteorolojiden yağış uyarısı - Haber

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

06.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van, Hakkari ve Bitlis'te 7, Muş'ta ise 5 derece olması beklenmektedir" denildi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran'da 3, Muradiye ilçesinde ise 1 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:08 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:08 Kırsaldaki öğrencinin mektubuna İl Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı - Haber
11:08 Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı - Haber
11:08 "Şalvarlı ressam" - Haber
11:07 Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:10:19