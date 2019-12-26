Haberler » Güncel » Meteorolojiden yağış uyarısı - Haber

Meteorolojiden yağış uyarısı

Malatya ve civarında yoğun yağış beklendiği, yüksek kesimlerde görülecek karın ise etkili olacağı bildirildi.

26.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:10 Meteorolojiden yağış uyarısı
ve civarında yoğun yağış beklendiği, yüksek kesimlerde görülecek karın ise etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 akşamdan başlayıp 27 Aralık akşamına kadar bölgemizde görülecek yağışların , Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı, 20 santimetre üzeri şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuz şartlara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MALATYA

Adıyaman, Malatya, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43   5 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
11:42   18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi - Haber
11:42   Sevgi ve merhametle çocukların "koruyucusu" oldular - Haber
11:42   Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam... - Haber
11:42   Özel gereksinimli çocuklar "hayallerini kodluyor" - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
26.12.2019 11:43:26