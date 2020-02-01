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Meteorolojiden yağış uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde yarın Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde hafif yağmur, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde hafif kar yağışı; Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

01.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:00Meteorolojiden yağış uyarısı
Karadeniz Bölgesi'nde yarın , ve 'in kıyı kesimlerinde hafif yağmur, , Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde hafif kar yağışı; Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde ise doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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