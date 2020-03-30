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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış uyarısında bulundu.

30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:26
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Van 'da 8, Muş'ta 8, Bitlis'te 3 ve Hakkari'de 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel

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