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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için yağış ve çığ uyarısında bulundu.

07.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:46
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 'da 12, Muş'ta 13, Bitlis'te 10 ve Hakkari'de 12 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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