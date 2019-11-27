Haberler » Güncel » Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı - Haber

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

27.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:22Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
, , ve çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelide hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa indirimsiz müebbet istendi
14:35 Isparta'da Tunç Çağı'na ait vazo şeklinde tarihi eserler ele geçirildi
14:34 Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı
14:34 Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2)
14:32 Kamerayla poz veren Şeyma Subaşı'nın büyük görünen ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı
14:31 Sel ödemeleri haftaya gerçekleşecek
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:26 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal karar: İşten kendi isteğiyle ayrılan kadına nafaka yok
27.11.2019 14:36:36