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Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.

03.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:22Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
, , Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Yağışların, kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa, Denizli ve Burdur çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.
Ayrıca, Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Ordu çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur, Kütahya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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