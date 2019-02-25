Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindeki illerde yaşamı durduran kar yağışı, bir gün aradan sonra bu kez İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre kar yağışı ilk olarak yarın Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ı vuracak. Bu kentlerde 20 ile 40 santim arasında kar kalınlığı bekleniyor. Kar yağışının asıl etkisi ise çarşamba günü görülecek.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA ÇOK ETKİLİ KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Çarşamba günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok etkili kar yağışı başlayacak. Bu kar yağışı bazı illerde 2 gün boyunca devam edecek. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı bu bölgelerde hissedilir oranda düşecek ve sıfır değerine inecek.

KAR EN ÇOK ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİLEYECEK

Meteorolojinin tahminlerine göre Marmara bölgesi yağmurun etkisine girirken kar yağışı şu illerde etkili olacak: Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Karaman, Aksaray, Niğde, Sivas, Yozgat, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Ardahan ve Kars.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR DOĞUYA KAYIYOR

Kar yağışı iç anadolu illerinin büyük bir kısmında bir gün yoğun bir şekilde etkili olacak. Ancak, Niğde, Karaman ve Konya illerinde kar yağışı 2 gün devam edecek. Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı cumaya kadar sürecek.