Meteorolojiden Yoğun Kar Uyarısı

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yoğun kar yağışlı olacak.Hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağı bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden orta ve zaman zaman kuvvetli esecek.Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 12, Muş ve Hakkari'de 6, Van'da 5 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı, Van'da 3, Hakkari'de 2, Muş ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olacak.Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve karlı olacak, rüzgar batı ve güney batıdan 4-6 kuvvetinde esecek.Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'da yoğun kar ve kuvvetli rüzgar beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.