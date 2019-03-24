Meteorolojiden Yoğun Kar ve Zirai Don Uyarısı

Hakkari
, Bitlis
, Muş
ve Batman
'ın kuzeyi ile Siirt
ve Şırnak
'ın doğusunda bugün yoğun kar yağışı beklenirken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde 5-9 derece düşecek. Türkiye
'nin geneli bugün parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
ile Kayseri
, Sinop
, Samsun
, Ordu
ve Tokat
çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışlar genellikle yağmur
ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu (Iğdır
ve Malatya
hariç) ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara
'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege
, Göller Yöresi
, İç Anadolu
, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi
'nde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Hakkari, Bitlis, Muş ve Batman'ın kuzeyi (Sason
), Siirt'in doğusu ( Pervari
, Eruh
) ile Şırnak'ın doğusunda ( Beytüşşebap
, Uludere
) yoğun kar (20-50 santimetre) öngörülürken, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalarla çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanağın Diyarbakır
, Batman, Mardin
, Siirt ve Şırnak çevreleriyle Şanlıurfa
'nın doğusunda ( Siverek
, Viranşehir
, Ceylanpınar
) kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Zirai don riski
Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunuyor.
Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.
Fırtına bekleniyor
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz
ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esecek.
Ulaşımda muhtemel aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Denizlerde de Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz
'de fırtına, Orta ve Güney Ege
'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Şırnak, Batman, Siirt, Güncel
Kaynak: AA