Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> genelinde havanın parçalı veçok bulutlu, <a class='keyword' href='/marmara/' title='Marmara'>Marmara</a>'nın güneyi ve doğusu ile <a class='keyword' href='/ege/' title='Ege'>Ege</a>, <a class='keyword' href='/akdeniz/' title='Akdeniz'>Akdeniz</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ic-anadolu/' title='İç Anadolu'>İç Anadolu</a>, Batı ve Orta <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/karadeniz/' title='Karadeniz'>Karadeniz</a>, Doğu ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/guneydogu-anadolu/' title='Güneydoğu Anadolu'>Güneydoğu Anadolu</a> bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.