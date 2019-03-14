14 Mart 2019, 19:55
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Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Türkiye genelinde havanın parçalı veçok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde havanın parçalı veçok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Ege Akdeniz, Türkiye, Marmara, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com