Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Balıkesir
ile Ege
Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bu gece ve yarın gece hafif, yüksek kesimlerde orta şiddette don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin sürdürüldüğü Balıkesir, İzmir
ve Aydın
'ın iç kesimleri ile Manisa
genelinde bu gece ve yarın gece saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde de yer yer orta kuvvette don tahmin ediliyor.
Muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Kaynak: AA