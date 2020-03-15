Meteorolojiden zirai don uyarısı
Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı iller için zirai don uyarısında bulundu.
15.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:14
Meteoroloji İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı iller için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un çevre illerinde pazartesi gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.
Zirai donun etkisini, 20 Mart sabah saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un çevre illerinde pazartesi gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi.
Zirai donun etkisini, 20 Mart sabah saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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