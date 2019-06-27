Meteorolojik uyarı

Türkiye
genelinde yarından itibaren Karadeniz
üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Trakya, Marmara
'nın doğusu, Batı Karadeniz
kıyıları, Doğu Karadeniz
, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz
bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın Hatay
çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu
'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz
'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların Batı Karadeniz ( Düzce
, Zonguldak
, Bartın
, Kastamonu
kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun
'un doğusu ile Ordu
'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde ( Giresun
, Trabzon
, Rize
ve Artvin
) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz
'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.