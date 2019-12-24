Haberler » Güncel » Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı - Haber

Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

24.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:47 Meteorolojinden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ve için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fınına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuwetli rüzgarla birlikte yüksek kesimlerinde kar şeklindeki yağışın sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06   Serkan Çağrı ile Ceyhun Yılmaz "Nev Nefes"te bir araya gelecek - Haber
18:05   Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi - Haber
18:05   Bursa yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Haber
18:05   Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi - Haber
17:59   Başkan Yüce, Serdivan Fikir Sanat Akademisi'ni ziyaret etti - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
24.12.2019 18:06:39