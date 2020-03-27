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Meteorolojinin uyarısı sonrası Diyarbakır'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

27.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:07
Meteorolojinin uyarısı sonrası Diyarbakır'da sağanak yağış başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası Diyarbakır 'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Diyarbakır'da sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar binaların saçaklarına sığınırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların hafta sonunda yurt genelinde, önümüzdeki hafta boyunca özellikle Doğu ve Güneydoğu'da etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Bölgemiz genelinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak sistemin toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimeler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle beraber hissedilir 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

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