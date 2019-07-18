18.07.2019 14:07
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Metil alkolden zehirlenme şüphesi

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde rahatsızlanan Ö.F.D, başvurduğu Kadirli Devlet Hastanesinden "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ö.F.D'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İl Sağlık Müdürlüğünce dün yapılan açıklamada, kentte "sahte alkol" kullanımına bağlı gelişen rahatsızlıklar dolayısıyla sağlık kuruluşlarına 70 başvuruda bulunulduğu, 30 vakanın tedavisinin devam ettiği bildirilmişti. Metil alkolden zehirlenme şüphesi
Kaynak: AA
Osmaniye, Kadirli, Adana, Güncel

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