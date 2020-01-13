Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Atiye'nin oyuncuları Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'deki oyunculuğuyla adından söz ettiren Metin Akdülger, kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Peki Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek kimdir? Atiye'nin oyuncuları Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz kimdir?

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger Türk dizi ve sinema oyuncusu ve tiyatrocu.

Metin Akdülger Doğum tarihi: 10 Nisan 1988

Metin Akdülger Kaç Yaşında: 31 yıl yaşında

Metin Akdülger Nereli: Bursa

Metin Akdülger Boyu: 1,84 m

Metin Akdülger Eğitim: Koç Üniversitesi (2006–2011)

1988 yılında Bursa'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroya başlamadan önce arkadaşlarıyla kısa filmlerle uğraştı. 2006'da Koç Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü okumaya başladı. 2010'da Seni Aptal Romeo adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya adımını attı 2011 yılında bölümünden mezun oldu.

1988 yılında Bursa'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tiyatroya başlamadan önce arkadaşlarıyla kısa filmlerle uğraştı. 2006'da Koç Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünü okumaya başladı. 2010'da Seni Aptal Romeo adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya adımını attı 2011 yılında bölümünden mezun oldu.

Metin Akdülger

DİLAN ÇİÇEK KİMDİR?

Dilan Çiçek Doğum tarihi: 28 Şubat 1995

Dilan Çiçek Kaç Yaşında: 24 yıl yaşında)

Dilan Çiçek Nereli: Sivas

Dilan Çiçek Boy: 1,77 m

Dilan Çiçek Şampiyonluk: Miss Turkey

Dilan Çiçek Eğitim: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi

Dilan Çiçek Ebeveynler : Hale Temizyürek, Orhan Deniz

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995, Sivas doğumlu Türk oyuncu ve modeldir.

1995 yılında Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterine hayat verdi.

Dilan Çiçek Deniz

Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır.

Oyuncu 2017-2019 yılları arasında Show TV'de halen yayınlanmakta olan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile 2. Sezon boyunca başrolü paylaşmı?tır.

Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür.2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer aldı.