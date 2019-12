Metin Aras, "Fotoğrafçı hayal gücünün eşliğinde deklanşöre basmalı"

Kendi fotoğraf serüveni hakkında bilgiler veren Aras, "Fotoğrafla ilkokul çağımda tanıştım. 1978 yılında ilk karanlık oda deneyimimi yaşadım. 2013 yılında İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) üyesi oldum. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden mezun oldum. 2015 yılında FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) Life Card'ı,2016'da AFIAP unvanı, 2018'de EFIAP unvanını aldım. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödüle layık görülen fotoğraflarım mevcut. Kişisel sergilemeler dışında birçok karma sergide yer alarak, atölyeler gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda fotoğraf eğitmenliği yapmaya devam ediyorum. Genellikle proje bazlı fotoğraf çalışmaları yapıyorum. Yaptığım belgesel projeler sırasıyla; Nalbant Ustaları, Gökyüzüne Komşu Şehir Mardin'de bir sevda ( Taklacı Güvercinlerin Hikayesi), İki boyoz Bir yumurta, Uzun Boyunlu Kadınlar ve Krizantem" diye konuştu.

"HEDEFE ULAŞMAK İÇİN AZİM VE SABIR GEREKİYOR"

Aras, fotoğrafçılığa ilgi duyan öğrencilere kendi deneyimlerini anlatırken bu alanda başarıyı yakalamak için yapılması gerekenler konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. İyi fotoğraf çekmenin öncelikli koşulunun temel fotoğraf eğitiminin alınması olduğunu ifade eden Aras, " Bunu alfabe gibi düşünün. Nasıl A dan Z'ye alfabeyi öğreniyoruz, fotoğraf çekmenin alfabesini de öğrenmeden bu işe soyunamayız. Fotoğrafta da belli kurallar var bunlar mutlaka öğrenilmeli ve bu kurallar fotoğrafın altyapısını oluşturuyor. Fotoğrafçının bakış açısı ve yaratıcılığı da çok önemli. Diğer önemli bir kural da fotoğraf makinesinin menüsüne hâkim olmak. Tabi ki kişinin fotoğraf çekmek isteği ve azmi de diğer önemli bir konu. Bir fotoğrafçı farkını ortaya koymalı, tek fotoğraf ile başarılı olmaya çalışmak yerine projeler yapmalı. İnsanlar bir hevesle fotoğrafçılık eğitimi almaya karar veriyor. Fakat bu eğitimi alanlar içinde ancak bundan vazgeçmeyenler başarılı olabiliyor. Hedefe ulaşmak için azim ve sabır gerekiyor. Fotoğrafta başarıyı yakalamak uzun yıllar içinde gerçekleşebilecek bir şey. Fotoğrafçılıkta kendimi her zaman bakmakla görmek arasındaki mesafede gördüm. Ama çevremizde maalesef tek fotoğraf ile başarılı olup ben oldum artık diyen çok örnekler var. Fotoğrafçı kendisini devamlı geliştirmeli ama hiç bir zaman kendini en iyi olarak görmemeli. Çünkü dünyada her şey sürekli bir değişim ve devinim halinde. Fotoğrafçı her zaman gelişmeye açık olmalı, sürekli öğrenmeli ve hayal gücünün eşliğinde deklanşöre basmaya devam etmeli. Ama en önemlisi de özgün ve yaratıcı olmalı" dedi.

"DEKLANŞÖRE BASMAKTAN KORKMASINLAR VE KENDİLERİNE İNANSINLAR"

Fotoğrafçılıkta kendisini geliştirmek isteyenlere seslenen Aras, "Bol bol fotoğraf izlesinler. Fotoğraf ile ilgili kitaplar okusunlar. Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılsınlar. Yarışmalara katılmak insanı motive ediyor. Başarı kazanmak çok güzel bir duygu. Para ödülü veya madalyalar, mansiyon ödülleri, sergilemeler bunlar fotoğrafçı için büyük moral kaynağı. Fotoğrafçının gelişimi için büyük bir etken. Bu güne kadar katıldığım uluslararası yarışmalar sonucunda üç yıl süren süreçte gerekli kriterleri yerine getirerek FIAP tarafından almaya hak kazandığım AFIAP, EFIAP unvanlarının fotoğraf gelişimimde katkısı oldukça fazla oldu. Buna rağmen öğrenme isteğim ve merakım devam ediyor. Bakmak ve görmek arasındaki bir süreçteyim. Farklı ve özgün projeler için düşünmek ve araştırmak bile çok keyifli. 2014 yılında yabancı bir sitede gördüğüm Klonlama Fotoğrafçılığı ilgimi çekti. Hemen Türkiye'de örnekleri var mı diye çok araştırdım ve bulamadım. Deneme yanılma yöntemleri ile sonunda çok keyifli ve farklı sonuçlar elde ettim. Bu bilgiyi meraklılarıyla paylaştım. Bilgi paylaşınca güzeldir. Deklanşöre basmaktan korkmasınlar ve kendilerine inansınlar"diye konuştu.

Ülkemizde fotoğrafçılık eğitiminin gelişmesi noktasında görüşlerini bildiren Aras, "Gelişme için ücretsiz eğitimler orta öğretimlerde, liselerde ve üniversitelerde sunulmalı ve ilgili öğrenciler teşvik edilmeli. Örneğin lise müfredatında görsel sanatlar dalı içine seçmeli ders olarak resim gibi fotoğrafçılık dersi de konulmalı. Çok küçük yaşlardaki ilgisi olan öğrenciler desteklenmeli. Dersler dışında ücretsiz kurslara teşvik arttırılmalı. Temel fotoğraf eğitimi ve dijital belgeleme dersleri konusunda bilgili fotoğrafçılar tarafından eğitimler verilmelidir. Bilgili dememin nedeni sadece fotoğraf çekmeyi bilmekten geçmiyor. Çok iyi fotoğrafçı olabilirsiniz ama iyi bir eğitmen olamazsınız. Bilmek başka bir şey, bilginizi karşı tarafa aktarmak çok başka. İyi bir fotoğrafçılık eğitimi almış ve kendilerini bu yönde geliştiren gençlerimiz ileri ki yaşamlarında çok farklı bakış açıları ile özgün projelere imza atacaklardır. Gençlerimizde o potansiyel var. Kendilerine güvensinler" dedi.