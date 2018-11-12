Metin Arolat İle 90'lara Döndüler

Ünlü şarkıcı Metin Arolat önceki gece Louie'de sahne aldı.

Sevenleri Metin Arolat ile doksanlı yıllara geri döndü. Sanatçıyı dinlemeye gelenler doksanların yanı sıraArolat'ın repertuvarında bulunan "Yalnızlık Senfonisi", "Yandım", "Vazgeç Gönül", "Dudu" gibi şarkılarla da eğlendiler. Gece boyunca doğum günü olan herkesin doğum gününü kutlayan Arolat "Benbir şarkı yapmıştım. Bu şarkı insanların yaşını ortaya çıkaran şarkıdır. Bu arada anneme benim yaşımı soruyorlarmış. Metin kaç yaşında? diye. Annem de vallahi evladım ben bile bilmiyorum diyormuş." sözleri ile tüm misafirleri güldürmeyi başarırken "Dert Değil" şarkısını da seslendirdi.

Yaklaşık olarak iki buçuk saat süren sahne performansının ardından kendisini dinlemeye gelen herkese teşekkür eden Metin Arolat, alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.