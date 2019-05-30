30.05.2019 18:07
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Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

28 Mayıs Salı günü hayata veda eden Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Spor

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